An mehreren Orten in der Stadt staute sich das Wasser, sodass die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Gullys konnten die Mengen nicht aufnehmen, besonders in Esterfeld kam es in der Esterfelder Stiege und in der Narzissenstraße zu Überflutungen von Straßenzügen.

Fast bis zum Schweller reichte das Wasser in Meppen. Foto: Torsten Albrecht/NWM-TV Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Autos konnten sich vorsichtig durchs Wasser kämpfen, Passanten hatten allerdings das Nachsehen und sie erreichten ihr Ziel nur mit klitschnassen Schuhen und Socken.

In der Esterfelder Stiege staute sich ebenfalls viel Wasser. Foto: Torsten Albrecht/NWM-TV Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Feuerwehr rückte aus und öffnete Gullydeckel, damit das Wasser schneller abfließen kann. Für den späten Nachmittag sind weitere Unwetter für die Region angekündigt.