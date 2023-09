Bereits seit 2021 hatte das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA), Zentrum Hamburg, gegen die Männer ermittelt: Sie sollen bandenmäßig Luxusautos in die Europäische Union importiert und dabei Steuern hinterzogen haben, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Europäischen Staatsanwaltschaft und des Zollfahndungsamts Hannover.



Anfänglich standen die 38 und 52 Jahre alten Täter aus dem Emsland im Verdacht, hochwertige Fahrzeuge auf dem Landweg in die EU zu transportieren. Dabei verwendeten sie gefälschte litauische Verzollungsdokumente, mit denen sie für diese Fahrzeuge keinerlei Einfuhrabgaben bezahlen mussten.

Insgesamt fünf Luxusautos konnten die Ermittler noch sicherstellen. Foto: Zollfahndungsamt Hannover

Luxusautos günstiger angegeben und Zollgebühren gespart

Im Laufe des Jahres 2021 änderten die beiden Täter ihr Vorgehen: Mithilfe eines Estländers brachten sie die angekauften Luxusfahrzeuge auf dem See-, Luft- oder Landweg in die Niederlande, heißt es in der Mitteilung. Beim Zoll hätten sie den Wert der Fahrzeuge als zu niedrig angegeben, um auch weniger Gebühren zu zahlen - eine sogenannte Unterfakturierung.



Einer der drei Täter wird dafür vermutlich ins Gefängnis gehen: Das Gericht befand einen der Emsländer in 14 Fällen des banden- und gewerbsmäßigen Schmuggels und in neun Fällen des gewerbsmäßigen Schmuggels für schuldig und verhängte eine Haftstrafe in Höhe von drei Jahren und sechs Monaten. Der zweite Angeklagte wurde in insgesamt sechs Schmuggelfällen zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wird.

Auch diesen Geländewagen haben die Ermittler beschlagnahmt. Foto: Zollfahndungsamt Hannover

Alle drei Angeklagten wollen sich gegen das Urteil wehren

Der estnische Staatsangehörige wurde aufgrund des banden- und gewerbsmäßigen Schmuggels in einem Fall sowie der Beihilfe zum banden- und gewerbsmäßigen Schmuggel in elf Fällen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren - ebenfalls zur Bewährung - verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Zudem wollen sich die drei Verurteilten dagegen wehren: Ihre Verteidiger haben allesamt Rechtsmittel eingelegt. Gegen einen vierten Angeklagten wurde das Verfahren gegen Zahlung eines fünfstelligen Geldbetrages eingestellt.

Die finanziellen Schäden, die die drei Schmuggler verursacht haben, hätten bereits zum Teil beglichen werden können, heißt es in der Pressemitteilung. Bereits im Dezember 2021 seien vier Luxusautos sichergestellt worden. Zusammen mit der bisher gezahlten Wiedergutmachung von zwei Beschuldigten seien über 1 Million Euro der hinterzogenen Einfuhrabgaben gesichert.

Sportwagen im Wert von 300.000 Euro eingezogen

Im Urteil gegen einen der Angeklagten wurde zudem festgesetzt, dass von dem von ihm geführten Unternehmen knapp 2,3 Millionen Euro eingezogen werden. Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Hannover hätten Anfang September 2023 deshalb erneut die Geschäftsräume des Unternehmens durchsucht, heißt es in der Mitteilung. Dabei wurde ein Sportwagen im Wert von 300.000 Euro gesichert. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg pfändete zudem das Bankguthaben sowie ausstehende

Forderungen des Unternehmens.