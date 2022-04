Viel riskiert und 4:0 gewonnen: Der FC Wesuwe (in Rot) hat gegen Germania Twist alles richtig gemacht. Foto:Torsten Albrecht FOTO: Archiv Spiele der 1. Kreisklasse Mitte 0:4 - Wesuwe beißt Germanen aus Twist weg Von Tobias Ahrens | 25.08.2013, 22:05 Uhr

Mit einem Lächeln konnte Grenzlands Torwart Michael Niemeyer am Freitagabend vom Platz gehen. Der gescholtene Keeper hatte den Sieg festgehalten. Auch sonst hatte der vierte Spieltag in der 1. Fußball-Kreisklasse so manche Tendenz umgestoßen.