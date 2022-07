Einen Scheck in Höhe von insgesamt 2000 Euro überreichten Heinz und Michael Gerdes, Gruppe Waterkant des Vereins für Deutsche Schäferhunde, im Meppener Rathaus Bürgermeister Jan Erik Bohling. „1000 Euro sind für die Anschaffung neuer Flachbildschirme sowie einer Spielkonsole eingesetzt, 1000 Euro werden für die Sanierung beziehungsweise Verbesserung der Skateranlage verwendet“, erläuterte der neue Stadtjugendpfleger Peter Ahlers.

Bürgermeister Bohling erinnerte daran, dass die Landesgruppe Waterkant immer wieder die Stadt Meppen mit Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit unterstütze.

Großes Lob gab es auch für die bereits mehrfach in Meppen veranstalteten Deutschen Meisterschaften des Schäferhundevereins. „Sie sind ein großer Werbefaktor für unsere Stadt und ziehen damit Besucher nicht nur aus Deutschland, sondern ganz Europa an“.

„Vielleicht kommen wir schon wieder 2014 mit der DM in die MEP-Arena“, teilte Heinz Gerdes mit und lobte die „tolle Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung“. Immerhin sorge eine Deutsche Meisterschaft in der Kreisstadt mit durchschnittlich 6000 bis 7000 Übernachtungen für einen enormen Kaufschub in der gesamten Region. Die Hälfte der Spendensumme kommt übrigens vom Schäferhundeverein, die andere Hälfte sammelte Gerdes bei den Meppenern Geschäftsleuten.

Attraktive Einrichtung

Das J@M!-Center befindet sich in der Königstraße 8, direkt hinter dem Bahnhof, in die Innenstadt sind es zu Fuß nur wenige Minuten. Freundliche und helle Farben, eine professionelle Ton- und Lichtanlage und ein kleines Gastronomie-Angebot tragen zur Attraktivität der Einrichtung bei. Daneben wurden offene Angebote, wie kostenlose Internet-Plätze, Billard, Dart, Kicker oder eine Playstation (Sportspiele, Singstar etc.) installiert.

Info im Internet unter www.jam-line.de.