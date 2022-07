Die Familie vom Ende war damals Betreiber des Meppener Emshafens und im Baustoffhandel tätig. Der 2003 verstorbene Hermann vom Ende (geboren 1924 in Meppen) hat zu Unterlagen aus dem Besitz seiner Familie eigene Erinnerungen beigesteuert. Hugo vom Ende und sein Bruder Fritz vom Ende hatten demnach 1922 oder 1923 von der Münsterischen Speditions- und Lagerhausgesellschaft die Außenstelle Meppen gekauft und die Speditions- und Handelsgesellschaft mbH Meppen gegründet, deren Geschäftsführer Fritz wurde. Zuerst wohnte dessen Familie im Haus Hasestraße 15 bei Uhrmachermeister Muke zur Miete, berichtet Hermann vom Ende in seinen Erinnerungen.

Die Speditions- und Handelsgesellschaft war mit dem Umschlag von Gütern im Meppener Hafen vom Schiff auf die Eisenbahn, vom Schiff ins Lagerhaus und dann weiter per Pferdewagen, von der Bahn aufs Schiff, von der Bahn über das Lagerhaus auf Pferdewagen, von kleineren Kanalschiffen wie Pünten auf größere Kähne und umgekehrt beschäftigt. Darüber hinaus gab es einen Handel mit Steinkohlen und Torf, damals die wichtigsten Heizbrennstoffe in Haushalten und Betrieben. „Im Laufe der 20er Jahre wurde der Handel erweitert, und zwar auf Steine für den Wasser-, Bahn- und Straßenbau“, berichtet Herman von Ende. Im Herbst 1926 gab es einen ersten Großauftrag, Material für Deichbauarbeiten auf der Insel Borkum, die Steine wurden in Linz am Rhein auf Schiffe verladen. Nach diesem erfolgreich abgewickelten Auftrag beschlossen Hugo und Fritz vom Ende einen Steinbruchbetrieb im Dorf Berge am Flüsschen Wenne aufzubauen. 1927 wurden die Wennetaler Steinwerke unter Beteiligung der Speditions- und Handelsgesellschaft Meppen gegründet. An der Bahnlinie Meschede — Eslohe entstand ein Brecherwerk mit Gleisanschluss.

1928 lieferte die Firma Material für den Ausbau der Straße zwischen Meppen-Rühle und Alt Rühlertwist, die heutige Landesstraße 47. Dazu schreibt Hermann vom Ende: „Die Steine kamen aus Berge mit der Bahn bis Meppen-Emshafen und wurden dort in Pferdefuhrwerke umgeladen. Dazu war es nötig, eine Armada von Fuhrwerken und Mannschaften zu organisieren. Organisation war etwas für meinen Vater. Nicht nur gewerbliche Fuhrunternehmer wurden geholt, die waren viel zu wenig, um urplötzlich einen Güterzug Steine abzufahren. Es wurden viele Bauern engagiert, die sich gerne an der Arbeit beteiligten.“

Anfang 1929 wirkte sich die Wirtschaftskrise auf die Speditions- und Handelsgesellschaft aus. Zum 1. April 1929 verkauften die Brüder vom Ende das Unternehmen an die Firma Georg Boll, Meppen . Auch der Steinbruchbetrieb musste 1931 verkauft werden. Heute gehört er der Basalt-Actien-Gesellschaft (BAG), Linz am Rhein.