Steuerte vier Tore zum Sieg der HSG Meppen-Twist in Cloppenburg bei: Holger Wilmes (in Weiß, Foto vom Spiel gegen TV Georgsmarienhütte), Sostmann deutet Potenzial an Handball: Haren und Meppen-Twist setzen Serien im neuen Jahr fort Von Dieter Kremer | 15.01.2013, 16:17 Uhr

Die Handballer der HSG Meppen-Twist gehören in der Weser-Ems-Liga weiter zu den Spitzenmannschaften. Am Sonntag siegte das Team von Michael Grundke in Cloppenburg. Währenddessen beginnt für Verbandsligist TuS Haren das neue Jahr, wie das alte endete: mit einer Niederlage.