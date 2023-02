Im Stadtteil Esterfeld soll ein zweiter Standort der Sophien Apotheke entstehen. Dort wird schon fleißig gebaut. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Neue Filiale am Stadtforst Sophien Aoptheke in Meppen hat bald einen zweiten Standort Von Harry de Winter | 24.02.2023, 13:23 Uhr

Die Sophien Apotheke in Meppen wächst. Im Stadtteil Esterfeld wird derzeit fleißig an einen weiteren Standort in Meppen gebaut.