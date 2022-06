Zahlreiche Solarmodule haben Unbekannte in Meppen gestohlen. (Symbolfoto) FOTO: Imago Images / Frank Hoermann / Sven Simon Einbruch in Lagerhalle Solarmodule im Wert von 40.000 Euro in Meppen gestohlen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 07.06.2022, 10:48 Uhr

In der Straße Landwehr in Meppen sind am Pfingstwochenende Solarmodule und andere technische Geräte im Gesamtwert von 40.000 Euro gestohlen worden.