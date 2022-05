11.000 Fans trotzten 1995 dem Regen beim Emslandfestival in Meppen. FOTO: Immenga Vorläufer des Emsland Open Airs Toto und Fury: Zwei junge Emsländer holten 1995 die Stars nach Meppen Von Carola Alge | 29.05.2022, 09:13 Uhr

Toto und Fury in the Slaughterhouse füllten 1995 die großen Hallen und Stadien. Kleinstädte standen nicht auf dem Tourplan. Und doch gelang es zwei jungen Emsländern, die Bands nach Meppen zu holen. Ihre guten Kontakte in der Szene waren hilfreich. Beide hoben das Emslandfestival aus der Taufe. Es wurde ein gigantisches Spektakel.