Zu Höchstzeiten waren 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW beim Großbrand am Meppener Schützenhof am Montagabend im Einsatz. Wie belastend ist ein solches Feuer für die Feuerwehrleute? Foto: Marco Schlösser up-down up-down Bis zu zehn Stunden im Einsatz Das bedeutet der Großbrand bei Westermann in Meppen für die Feuerwehrleute Von Jana Probst | 09.11.2022, 18:07 Uhr

Rund 200 Einsatzkräfte haben am Montag bis in die frühen Morgenstunden gegen das Feuer in einer Fertigungshalle am Meppener Schützenhof gekämpft. Wie läuft ein so langer Einsatz ab - und ist zwischendurch Zeit für Pausen?