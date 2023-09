Vorausgegangen war einer Pressemitteilung der Stadt Meppen zufolge eine Ideensammlung mit Meppener Skatern im Sommer vergangenen Jahres unter Begleitung der städtischen Jugendpflege (JAM). Zahlreiche Wünsche und Anregungen wurden in enger Abstimmung mit den künftigen Nutzern in die Planungen aufgenommen, sodass am Nagelshof ein vollständig erneuerter Skate-Park entstanden ist.

Vollständig aus speziellem Skate-Beton hergestellt

Die Anlage wurde deutlich vergrößert und vollständig aus speziellem Skate-Beton hergestellt. Dadurch ist auch bei sommerlichen Temperaturen optimaler Fahrspaß gewährleistet und eine hohe Langlebigkeit garantiert. Das gilt auch für die einzelnen Skate-Module, die ebenfalls nach den Vorstellungen der Meppener Planungsgruppe aus Beton angefertigt wurden. Einige Elemente aus dem ursprünglichen Skatepark wurden aufwendig saniert.

So sah der alte Skatepark aus. Der neue bietet viel bessere Bedingungen. Archivfoto: Tobias Böckermann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Neben den Möglichkeiten für Skater auf dem Parcours wurde auch die Aufenthaltsqualität für Zuschauer deutlich gesteigert. So gibt es ab sofort eine kleine überdachte Tribünenanlage, die einen Schutz vor Sonne und Regen bietet. Auch der Wunsch der Jugendlichen nach Beleuchtung wurde umgesetzt.

Das Investitionsvolumen der Gesamtmaßnahme liegt bei rund 500.000 Euro. Gefördert wurde diese durch den Landkreis Emsland. Eröffnet wird die Anlange am Freitag um 16 Uhr.