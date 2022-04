Auf drei Podien treten im Laufe des Tages neun Chöre aus den Niederlanden und aus Deutschland mit Shantys, Seemannsliedern und anderem live auf. Zudem wird als Rahmenprogramm ein großer Trödelmarkt angeboten. Der Eintritt ist frei.

Auf Bühne eins sind zu hören und zu sehen: die Gastgeber, also der Shantychor Geeste, die Eemslander Shantys aus Klazienaveen/NL und die Loo en Drosten Singers aus Dalen/NL. Auf Bühne zwei treten an: die Hondsrug Zangers aus Exloo/NL, die Compagnonsvaarders aus Emmen/NL und der Shantychor Kliffkieker aus Herford. Auf Bühne drei treten schließlich die Stormvogels aus Emmen/NL, der Fehntjer Shanty-Chor Augustfehn und der Shantychor Vör Anker aus Papenburg auf. Jeder Chor absolviert während der Veranstaltung drei Auftritte, die jeweils 20 Minuten dauern werden.Im vergangenen Jahr zog das „Shanty-Open-Air“ fast 15000 Zuschauer und Zuhörer in seinen Bann.

Dem Shantychor Geeste gehören Sänger und Musiker unter anderem aus Geeste, Meppen, Lingen und Nordhorn an. Der Shantychor Geeste selbst hat bis zum Open Air in diesem Jahr bereits fast 25 erfolgreiche Auftritte hinter sich und wurde dabei laut einer Pressemitteilung „mit Lob und Anerkennung bedacht“. Die Shantys mit ihrem Übungsplatz Heimathaus Geeste sind viel gefragt. Wer den Chor noch buchen will, sollte sich rechtzeitig melden. Gefördert wird das Shanty-Open-Air von der Gemeinde Geeste, der Ems-Dollart-Region (EDR), dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung in der EU und der Interreg Deutschland/Nederland.