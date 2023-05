Das Verfahren gegen einen Arzt aus dem Emsland am Landgericht Osnabrück ist beendet. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Umarmung oder Übergriff? Sexuelle Nötigung? Urteil gegen Arzt aus dem Emsland steht fest Von Robert Schäfer | 09.05.2023, 11:44 Uhr | Update vor 2 Std.

Hat ein Arzt aus dem Emsland einer Auszubildenden aus dem Gesundheitsbereich bei einem gemeinsamen Einkaufsbummel in Meppen an die Brust gefasst oder nicht? So hat das Landgericht Osnabrück nun entschieden.