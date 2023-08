Die jeweils 359 Tonnen schweren Generatoren wurden von GE Power in Breslau (Polen) hergestellt. Von dort wurden sie per Bahn zum Hafen Gdynia und weiter per Schiff nach Rotterdam gebracht. Dort wurden sie auf ein Binnenschiff umgeladen, das den Eurohafen in Haren am 29. August erreichen soll.

Transport auf neunachsigem Selbstfahrer

Im Eurohafen werden die Generatoren auf zweimal neunachsigen Selbstfahrer geladen. Diese bringen die Generatoren am 31. August zwischen 19 und 1 Uhr zum Umspannwerk Meppen. Der Transport verläuft über die Straßen Am Eurohafen, Hünteler Straße, Im Industriepark und Am Rödelberg. Vor dem Parkplatz des Funparks Meppen biegt der Transport dann in Richtung Umspannanlage Meppen ab.

Straßensperrungen sind laut Amprion für den Schwertransport nicht erforderlich. Allerdings wird dieser auf der etwa vier Kilometer langen Strecke in Schrittgeschwindigkeit erfolgen. Dadurch kann es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Bei den Generatoren handelt es sich nach Angaben von Amprion um rotierende Phasenschieber. Sie stabilisieren die Frequenz im Übertragungsnetz und können sogenannte Kurzschlussleistung zur Verfügung stellen, die für einen sicheren Netzbetrieb unabdingbar ist.