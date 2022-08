Bei vielen Menschen machen sich die gestiegenen Preise bereits im Geldbeutel bemerkbar. FOTO: Unsplash/Towfiqu Barbhuiya up-down up-down Experten in Meppen geben Tipps Inflation und gestiegene Preise: So vermeiden Verbraucher Schulden Von Jana Probst | 03.08.2022, 08:12 Uhr

Andreas Hackling und Lisa Ahlers von der Caritas-Schuldnerberatung in Meppen helfen Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Haben sie mehr Klienten, seit die Preise für Energie wie für Lebensmittel steigen? Und was können Verbraucher tun, um nicht in die Verschuldung zu rutschen?