Der Schützentrhon: v.l. Christoph und Alexandra Einspannier, Veit und Annika Spille, König Frank Scherp undKönigin Nicole Göken, Christina und Leo Peters, Annette und Alexander Wester, Birgit und Christoph Büter Foto: Elke Düttmann up-down up-down Schützenfest 2023 Frank Scherp ist neuer Schützenkönig in Stavern Von Gerd Rode | 04.07.2023, 18:29 Uhr

Der Schützenverein Stavern hat am ersten Juliwochenende sein Schützenfest gefeiert. Beim Königsschießen setzte sich in diesem Jahr Frank Scherp in einem spannenden Vergleich durch und gewann schließlich im Stechen.