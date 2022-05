Mehr Steinwüste geht kaum. In Meppen soll das nicht mehr möglich sein. FOTO: Ackmann Potenzial für weiteren Streit Schottergärten in Meppen: Steine des Anstoßes Meinung – Tobias Böckermann | 06.05.2022, 15:12 Uhr

Meppen will keine Schottergärten mehr in Neubausiedlungen, und das ist grundsätzlich richtig. Denn Schottergärten sind in Wahrheit keine Gärten, sondern mit Steinchen ausgelegte Flächen. Der Beschluss des Stadtrats ist trotzdem nicht unproblematisch.