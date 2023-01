Am Richtertisch in Saal 2 des Meppener Amtsgerichts sind rechts und links neben dem Richterstuhl zwei Plätze frei: für die beiden Schöffen, die zusammen mit dem Berufsrichter Urteile fällen. In diesem Jahr werden in Deutschland neue Schöffen gewählt. Foto: Jana Probst up-down up-down Wahl noch im Jahr 2023 Ehrenamt als Richter: So wird man Schöffe am Amtsgericht Meppen Von Jana Probst | 17.01.2023, 17:12 Uhr

In diesem Jahr werden in Deutschland Schöffen für die Wahlperiode 2024 bis 2028 ausgesucht. Aber was ist eigentlich ein Schöffe und was tut er? Wir haben exemplarisch beim Amtsgericht und der Stadtverwaltung in Meppen nachgefragt, was Bewerber mitbringen müssen und wie das Auswahlverfahren abläuft.