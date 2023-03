Die Gymnasialkirche in Meppen gehört zu einem Stadtbildprägenden Gebäude. Foto: NOZ-Archiv up-down up-down Sanierung seit Februar Schadstoffe: Asbest in Gymnasialkirche in Meppen entdeckt Von Harry de Winter | 08.03.2023, 13:14 Uhr

In der Gymnasialkirche in Meppen steht eine Schadstoffsanierung an. Der Grund sind Asbest und künstliche Mineralfasern, die in der Heizungs- und Lüftungsanlage entdeckt wurden.