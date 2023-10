Zwischen dem Kreisel in Dalum und der Bundesstraße 70 soll in den kommenden Monaten die Landesstraße 67 saniert werden. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) hatte mitgeteilt haben, dass die Sanierungsarbeiten mit dem Beginn der Herbstferien Mitte Oktober starten sollen. Im Vorfeld soll es nun einen Informationsabend geben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Landtagsabgeordneten Lara Evers (CDU) hervor.

Sanierung der Strecke nur schrittweise möglich

Die Strecke wurde bereits in sieben Abschnitte unterteilt, die schrittweise bis Mitte 2024 saniert werden sollen. Die Strecke könne dabei in weiten Teilen nur unter Vollsperrung saniert werden. „Es ist wichtig, dass die anvisierte Zeitschiene eingehalten werden kann. Schließlich wird schon lange nicht mehr darüber diskutiert, ob saniert werden muss, sondern wann“, sagt Evers.

Die gesamte L67 zwischen Dalum und B70 ist in keinem guten Zustand. Sie kann aber nur abschnittsweise saniert werden. Grafik: Heiner Wittwer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dazu sei in Kooperation mit der NLStBV ein öffentlicher Informationsabend in Geeste-Osterbrock geplant. Am Montag, 9. Oktober 2023, sollen sich interessierte Bürger im Saal Over an der Bawinkeler Straße 2 um 18.30 Uhr über den Ablauf der Sanierung informieren können. Dabei hätten die Bürger auch die Möglichkeit ihre Anliegen und Fragen direkt an die Verantwortlichen des Projekts zu stellen.

Erster Bauabschnitt von Beginn der Herbstferien bis Mitte Dezember

Die Bauabschnitte 1 bis 4 vom Dalumer Kreisel bis zur K 229 (Varloher Straße) mit einer Länge von rund 2,8 Kilometer werden laut Straßenbaubehörde ab Mitte Oktober bis voraussichtlich zum 15. Dezember 2023 unter Vollsperrung bearbeitet.

Mehr Informationen: Die Infos zu den aktuellen Umleitungsplänen während der ersten Bauphase größer als Größer als Zeichen Die Umleitungsstrecke für den Verkehr Richtung Dalum erfolgt von der B70 über die Meppener Straße bis Altenlingen. Von dort aus geht es weiter über die Landesstraße 48 (Dalumer Straße) nach Wachendorf und weiter bis Dalum (Lingener Straße). Die Umleitung gilt auch in umgekehrter Fahrtrichtung. Radfahrer werden durch den Baustellenbereich geleitet.

Nach einer Winterpause werden die Bauarbeiten in den Bauabschnitten 5 bis 7 (von der K229 bis zur B70) mit einer Länge von rund 2,7 Kilometer im Frühjahr bis voraussichtlich Ende Juni 2024 unter Vollsperrung fortgesetzt.