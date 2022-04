Die Schlagersängerin Marry (Marion Möhlich) tritt am 23. April 2022 in Meppen auf. FOTO: Marry Music / White Entertainment UG Party auf Schützenplatz Sängerin Marry und Band Himmeltaler beim Frühlingsfest in Meppen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 05.04.2022, 10:23 Uhr

Endlich wieder Feiern ohne Corona-Maske und Abstand - das ist beim Frühlingsfest am Samstag, 23. April 2022, an der Lathener Straße in Meppen möglich. Der Kartenvorverkauf läuft.