„Es gehört zu den rotarischen Prinzipien, etwas für die Jugend und den internationalen Austausch von jungen Leuten zu tun“, so Jürgen Finkenbusch vom Rotary Club Meppen , der das Internationale Sommercamp in diesem Jahr entscheidend vorangetrieben hat.

Das rotarische Sommercamp bringt nun Engländer, Russen, Letten, Türken und Ägypter im Alter von 16 bis 19 Jahren zusammen. Es wird Wert darauf gelegt, dass die Begegnungssprache Deutsch ist. Um ihr Gastland noch besser kennen zu lernen, erfolgt die Unterbringung der Jugendlichen zunächst in Gastfamilien. So bekommen sie einen Eindruck von einem typischen Familienalltag in Deutschland. Später wird die Gruppe, unter ihr auch Inder, Israelis und Bulgaren, im Jugend- und Kulturgästehaus in Meppen wohnen. Eingeladen haben die neun Rotary Clubs aus den Regionen Emsland, Hasetal, Artland und Cloppenburg. Bei der offiziellen Eröffnung am Sonntag betonte Erhard Mielenhausen, Rotary District Governor aus Osnabrück, die besondere Chance Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen kennenzulernen. Dabei bestehe durchaus die Möglichkeit, engere Kontakte zu knüpfen und vielleicht auch eine Freundschaft fürs Leben zu beginnen. Die versammelten Rotarier freuten sich über den Besuch der Gruppe und auf die nächsten Tage.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Ausflug in die Niederlande, zur Meyer Werft nach Papenburg und ein Besuch im Rathaus Meppen. Jeder Tag wird von einem anderen der neun Rotary Clubs organisiert. Das verbindende Element der täglichen Programme ist dabei „Schätze suchen“.

Geo-Caching und unterschiedlichste Verkehrsmittel sollen dabei helfen , das Emsland und die angrenzenden Regionen zu erkunden. Die Kosten des Aufenthaltes werden von den Rotariern übernommen.