Bereits vor 10 Uhr standen Fans von Roland Kaiser in der Geschäftsstelle der Meppener Tagespost an, um Karten für das 3. Emsland Open Air 2023 mit ihm zu bekommen. Foto: Carola Alge up-down up-down Top-Act beim Emsland Open Air 2023 Run auf Karten für Konzert mit Roland Kaiser in Meppen Von Carola Alge | 28.10.2022, 10:28 Uhr

Roland Kaiser beim 3. Emsland Open Air 2023 in Meppen. Dieses Musik-Ereignis wollen sich viele Fans im Emsland nicht entgehen lassen. Als am Freitag um 10 Uhr der offizielle Vorverkauf auch in der Geschäftsstelle der Meppener Tagespost begann, standen die ersten Fans Schlange.