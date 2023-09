Wer es nicht zu den Römer- und Germanentagen in Kalkriese geschafft hat, kann am 23. und 24. September am Emsland Archäologiemuseum in Meppen die Lebenswelt der römischen Legionäre entdecken. Denn die Mitglieder der Legio XIX präsentieren an beiden Tagen jeweils von 14 bis 18 Uhr in ihrem Heerlager, wie es zur Zeit des Kaisers Augustus zuging.

Breit gefächertes Programm für Geschichtsfans und Kinder

Vielfältiger als viele Menschen denken, denn neben dem römischen Feldlager samt Legionären finden sich dort viele weitere Attraktionen, die zeigen, wie zur Zeit der Varusschlacht nicht nur gekämpft, sondern vor allem gelebt wurde. Beim Landvermesser und dem Schuster lernen die Gäste mehr über die alltägliche Arbeit der Römer, während in der Feldküche gezeigt wird, wie und was damals gekocht wurde. Eine römische Schule und ein Reiter samt Pferd runden das Erlebnis ab.

Die Schausteller der Legio XIX haben an den Stationen zahlreiche Mitmachangebote für Kinder im Gepäck. Foto: Legio XIX Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Mitglieder der Gruppe beantworten dabei den Gästen allerhand Fragen zu ihrem Lager und ihrer Legion. Denn die 19. Legion war eine der drei Legionen, die in der berühmten Varusschlacht am Teutoburger Wald im Jahr neun nach Christus vernichtet wurde.

Mit viel Liebe zum Detail und stellen die Legionäre der Legio XIX an der Koppelschleuse in Meppen das römische Alltagsleben nach. Foto: Landkreis Emsland Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit dem Lager an der Koppelschleuse in Meppen beenden die Hobby-Schausteller der Legio XIX ihre diesjährige Saison. Der Eintritt zu dem Event mit seinem antiken Flair kostet für Familien sieben Euro, Erwachsene zahlen vier Euro. Kinder von sechs bis 16 Jahren können für zwei Euro nicht nur das Feldlager, sondern auch das angrenzende Archäologiemuseum besuchen.