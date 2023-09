Das römische Imperium war mit seinen Legionären eine bedeutende Macht der Antike und bis heute begeistern Geschichten wie die der berühmten Varusschlacht am Teutoburger Wald viele Menschen. Doch das Leben zur Zeit des Kaisers Augustus bestand keineswegs nur aus Schild und Schwert, wie große und kleine Geschichtsfans im Römerlager in Meppen schnell lernten.

Denn die Darsteller hatten jede Menge Attraktionen auf dem Gelände neben dem Emsland Archäologiemuseum aufgebaut, die das Leben der Römer näher beleuchten.

Breit gefächertes Programm und Mitmachaktionen für Kinder und Geschichtsfans

Während Kinder sich in vielen Mitmachaktionen beim Landvermesser und Schuster ausprobieren konnten, beantworteten die Darsteller den älteren Besuchern ihre Fragen über die alltägliche Arbeit der Römer.

In der Feldküche wurde gezeigt, was in der damaligen Zeit auf dem Speiseplan der Römer stand und wie viel Arbeit das kochen war. Das Event rundeten eine kleine römische Schule, ein Reiter samt Pferd und die allgegenwärtigen Legionäre in ihren detailreichen Rüstungen ab.

Besucher konnten die römischen Legionäre mit ihren eindrucksvollen Rüstungen überall in dem historischen Feldlager bestaunen. Foto: Landkreis Emsland Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Letztes Lager der Legio XIX in diesem Jahr

Für alle Interessierten, die es am Samstag nicht zum Römerlager geschafft haben, bietet sich am Sonntag von 14 bis 18 Uhr nochmal die Chance mehr über das römische Leben in der Antike zu erfahren. Danach brechen die Hobby-Schausteller der Legio XIX ihr Lager an der Koppelschleuse ab und beenden ihre diesjährige Saison.