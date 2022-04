FOTO: Carola Alge Hightech für Unfallchirurgen und Orthopäden Roboter am OP-Tisch: Sieht so die Zukunft der Medizin in Meppen aus? Von Carola Alge | 07.04.2022, 09:12 Uhr

Der Roboter als Chirurg am OP-Tisch gehört in vielen Krankenhäusern in Deutschland längst zum Alltag. Er soll Operationen präziser und schonender machen. Hightech-Medizin, die auch am Krankenhaus Meppen denkbar ist?