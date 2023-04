Das Retten einer Puppe stand für Lena Weihs und Phil Geerdes im Wettkampf auf dem Programm. Foto: Stefan Möller up-down up-down Titel im Einzel für Arne Möller Rettungsschwimmer aus Emsbüren erfolgreich bei Landesmeisterschaft 12.04.2023, 14:30 Uhr

Mit fünf Mannschaften und 16 Einzelschwimmern hat die DLRG Emsbüren an den Niedersächsischen Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen teilgenommen. Teil der Veranstaltung unter dem Motto „Neon! – Landes zurück im Rampenlicht“ in Achim bei Bremen war auch das Landesjugendtreffen. Es ist die größte DLRG-Veranstaltung in Niedersachsen.