Christina Deutschmann muss ihr Restaurant „Zur Schleuse“ in Haren-Hüntel schließen. Foto: Hermann-Josef Mammes up-down up-down Pächter kündigt Betreiberin Backfisch im Restaurant „Zur Schleuse“ in Haren bald Geschichte Von Hermann-Josef Mammes | 08.01.2023, 11:02 Uhr

Seit sechs Jahren betreibt Christina Deutschmann (32) erfolgreich den Gastronomiebetrieb „Zur Schleuse“ in Haren. Jetzt muss sie schließen. Allerdings bedeutet das Ende in Hüntel für sie gleichzeitig einen Neuanfang in Fehndorf bei Haren.