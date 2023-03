Béla Réthy hat die ganz großen Fußballspiele kommentiert. Am Samstag schaut er sich als „Rentner“ ein SV-Meppen-Spiel an. Foto: ZDF/Torsten Silz up-down up-down TV-Legende Samstag im Stadion Reporter-Legende Béla Réthy: SV Meppen ist ein Kultverein Von Tobias Böckermann | 02.03.2023, 13:49 Uhr

Sportreporter Béla Réthy ist gerade erst im Ruhestand. Aber der Fußball lässt ihn nicht los. Am Wochenende ist er im Emsland und sieht das Spiel des SV Meppen gegen Halle. Im Interview berichtet er, was ihn am SVM reizt und was ihn mit dem Club verbindet.