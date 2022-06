Auch für den Neubau eines Bettenhauses am Meppener Ludmillenstift gibt der Landkreis Emsland Geld. FOTO: Mammes up-down up-down Rekordetat — Schuldenabbau Landkreis Emsland in Niedersachsen Spitze 04.03.2013, 17:26 Uhr

Den besten Haushalt eines Landkreises in ganz Niedersachsen konnte der emsländische Landrat Reinhard Winter am Montag dem Kreistag in der öffentlichen Sitzung in Meppen präsentieren.