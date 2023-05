Mitten am Tag hat ein Mann die Mitarbeiterin eines Modegeschäftes in Meppen mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet. Symbolfoto: imago images/Rolf Kremming up-down up-down Bargeld in Modegeschäft erbeutet Raubüberfall am helllichten Tag in Meppen: Täter droht mit Messer Von Jana Probst | 23.05.2023, 12:29 Uhr

Während viele Meppener am Montagnachmittag in der Innenstadt ihre Einkäufe erledigten, ist es in einem Modegeschäft in Meppen zu einem Raubüberfall gekommen. Ein bewaffneter Mann erbeutete dabei Bargeld.