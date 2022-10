Vom 14. bis 17. Oktober findet in Meppen wieder die Rathauskirmes statt. Archivfoto: Gerd Mecklenborg up-down up-down Verkaufsoffener Sonntag Rathauskirmes 2022 in Meppen: Tipps für die Anreise und zum Parken Von Harry de Winter | 03.10.2022, 12:27 Uhr

Die Rathauskirmes in Meppen lockt erfahrungsgemäß viele Besucher in die Stadt. Wir geben Tipps, wo sie vom 14. bis 17. Oktober am besten parken können und wo es zu Straßensperrungen kommt.