Traditionell wird am Eröffnungstag der Rathauskirmes ein Feuerwerk über den Dächern der Stadt geboten. Doch aufgrund der aktuellen Wettervorhersage wird das Eröffnungsfeuerwerk von Freitag auf Samstag verschoben, so teilt es die Stadt Meppen in einer Pressemitteilung mit.

„Weniger der Regen, sondern der Wind lässt ein Feuerwerk heute Abend leider nicht zu“, erklärt Ansgar Limbeck, Geschäftsführer Stadtmarketingverein WiM. Am Samstag, gegen 21.30 Uhr, können sich die Besucher nunmehr auf das musiksynchrone Feuerwerk von der Hubbrücke aus, freuen.