In der Innenstadt in Meppen wird es bunt: Die Rathauskirmes 2023 steht an. Von Freitag um 14 Uhr bis Montag 20 Uhr. Was für die Besucher ein schönes Wochenende ist, beansprucht die Mitarbeiter vom Stadtmarketing Wir in Meppen (WiM) schon seit Frühjahr. Schausteller müssen gebucht werden, Stellplätze für die Fahrgeschäfte bereitgestellt und Straßensperrungen ausgeschildert werden.

„Erst sagt ein Schausteller zu, doch dann passt es terminlich nicht und es muss eine andere Möglichkeit gefunden werden“, erklärt Ansgar Limbeck, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins Wir in Meppen (WiM).

Vorbereitung beginnt im Frühjahr

Seit 2013 wird die Rathauskirmes auf und um den Meppener Marktplatz veranstaltet. Sie findet hier jährlich statt, mit Ausnahme der Zwangspause in der Corona-Pandemie.

Während der Kirmes haben die Schausteller einen ihnen zugeteilten Stellplatz. Denn können sie sich nicht willkürlich in der Innenstadt aufstellen, so Limbeck. Er erklärt: „Wir müssen als Veranstalter gewährleisten, dass die Feuerwehr an Gullideckel oder Wasserhydranten herankann.“

Parkmöglichkeiten während der Rathauskirmes 2023

Den Besuchern der Rathauskirmes steht in der Innenstadt eine ausreichende Zahl an Parkmöglichkeiten zur Verfügung, teilt Ansager Limbeck mit. Von den Parkflächen Neuen Markt, Tiefgarage Stadtmitte und der MEP sowie den kostenfreien Parkplätzen hinter dem Emsbad am Nagelhof ist die Kirmes fußläufig innerhalb von wenigen Minuten erreichbar.

Der Parkplatz am Kaufland kann auch genutzt werden. Die Öffnungszeiten werden für die Rathauskirmes verlängert.

Empfehlung vom Stadtmarketing: Das Feuerwerk am Freitagabend

„Die Besucher der Rathauskirmes erwarten wieder viele Attraktionen. Doch ein Highlight dürfte das Feuerwerk am Freitag sein“, ist Limbeck überzeugt. Gegen 21.30 Uhr wird auf dem Bauhof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Meppen ein musiksynchrones Feuerwerk von einem Pyrotechniker gestartet. Besonders empfehlenswert sei es von der Hubbrücke zu beobachten, so Limbeck.

Als weiterer Hingucker nennt er das Fahrgeschäft „Fly over“. Bei diesem Kettenkarussell, das direkt am Brunnen in der Fußgängerzone aufgebaut wird, schrauben sich die Fahrgondeln in bis zu 40 Meter Höhe. Von dort lasse sich ein fantastischer Ausblick, weit über die Dächer der Stadt, genießen. Auch der Beatbox auf dem Parkplatz des Amtsgerichtes werde ganz sicher seine Fans finden.