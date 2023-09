Traditionell startet die achte Rathauskirmes am Freitag, 13. Oktober, um 14.00 Uhr. Später am Abend, gegen 21.30 Uhr, wird an der Hubbrücke ein großes, musiksynchrones Feuerwerk den Nachthimmel erleuchten. Die Schow geht bis 22.30 Uhr.

Viele Attraktionen auf der Rathauskirmes

Bei den Fahrgeschäften gilt das „Fly over“ als Hingucker. Bei diesem Kettenkarussell, das am Brunnen in der Fußgängerzone aufgebaut wird, schrauben sich die Fahrgondeln in bis zu 40 Meter Höhe. Von dort lässt sich ein Ausblick, weit über die Dächer der Stadt, genießen.

Nicht hoch hinaus, aber dafür mit Geschwindigkeit und Drehmoment geht es im Fahrgeschäft „Beatbox“ zu. Neben verschiedenen Kinderkarussells werden auch Fahrgeschäfte, wie der Musikexpress, der Autoscooter oder der „Super-Dance“ auf der Rathauskirmes sein.

Am Kirmessamstag ab 10 Uhr geöffnet

Am Samstag haben die Buden und Fahrgeschäfte ab 10. Uhr geöffnet. Am Sonntag laden die Einzelhändler ab 13 Uhr zu einem Einkaufbummel ein.

Die Karussells drehen sich auch nach Ladenschluss um 18 Uhr weiter. Am Kirmesmontag, 16. Oktober, 14 bis 20 Uhr, ist Familientag mit vergünstigten Preisen.