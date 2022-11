Andreas Schröder (links) und Sebastian Hoogland haben das IT-Unternehmen ETN 2010 gegründet. Im Gewerbegebiet an der Haarbrücke in Meppen entsteht gerade der neue Unternehmenssitz. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Neubau an Haarbrücke Rasantes Wachstum: Meppener IT-Firma ETN Surfn braucht mehr Platz Von Daniel Gonzalez-Tepper | 26.11.2022, 11:23 Uhr

Die IT-Firma ETN Surfn aus Meppen wächst in allen Unternehmensbereichen stark. Deshalb zieht sie bald vom in die Jahre gekommenen Tecpark an der Schwefinger Straße in einen Neubau um.