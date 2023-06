Der Radweg entlang der B402 zwischen Meppen-Bokeloh und dem Möllersee wird derzeit saniert. Es gibt eine Umleitung für Radfahrer. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Das müssen Radfahrer wissen Radweg an B402 zwischen Meppen-Bokeloh und Möllersee gesperrt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 07.06.2023, 17:39 Uhr

Nicht nur die Fahrbahn und der Radweg an der B402 in Haselünne werden saniert. Jetzt ist zusätzlich auch der Radweg zwischen Meppen-Bokeloh (Sonae Arauco) und dem Möllersee in Meppen für Radfahrer in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das müssen Radfahrer wissen.