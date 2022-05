Am alten Meppener Hafen soll eine Uferpromenade entstehen (Archivbild). Wie sie genutzt wird, darum ging es jetzt im Bauausschuss. FOTO: Mammes Einwendungen nicht berücksichtigt Radfahrer und Fußgänger sollen Uferpromenade in Meppen gemeinsam nutzen Von Tobias Böckermann | 11.05.2022, 18:12 Uhr

In eine neue Runde ist das Projekt Stadtumbau West am Hafen in Meppen gegangen. Knackpunkte sind die Führung der Radfahrer und die Gebäudegestaltung.