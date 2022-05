Die Band „Oversize“ hat den Band-Contest im JAM in Meppen gewonnen und darf damit das Kleinstadtfestival Ende August eröffnen. FOTO: Stadt Meppen / Karsten Streeck Hip-Hop-Band setzt sich durch Start-Band für Kleinstadtfestival in Meppen steht fest Von Daniel Gonzalez-Tepper | 25.05.2022, 10:24 Uhr

Das Programm fürs Kleinstadtfestival am 27. August im Freibad in Meppen nimmt Formen an. Nun steht fest, wer die beliebte Musikveranstaltung eröffnen wird. Es ist eine Hip-Hop-Band.