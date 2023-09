Wie die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim mitteilt, ist es zu dem Diebstahl in der Zeit von Samstagnacht bis Sonntag, 17 Uhr, gekommen. Unbekannte haben an der Schulstraße in Meppen das Ortsschild des Stadtteils Rühle gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.