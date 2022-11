Christian Kuper ist Physiker und gebürtiger Emsländer. Er forscht an Batterien, die in Zukunft immer unverzichtbarer werden dürften. Foto: Kuper up-down up-down Interview mit Physiker Meppener über Batterieforschung und Reichweitenangst beim E-Auto Von Tobias Böckermann | 06.11.2022, 10:47 Uhr

Wie geht es weiter mit der Elektromobilität? Der gebürtige Emsländer Dr. Christian Kuper forscht in Hannover an der Batterie der Zukunft. In der Vortragsreihe „Meppen will(s) wissen“ berichtet er am 11. November 2022 unter anderem darüber, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte.