Ian Manning (vorne) und Deik Keller radeln während der Deutschstunde der 3b an der Meppener Paul-Gerhardt-Schule in Meppen auf den beiden Deskbikes. FOTO: Jana Probst up-down up-down Radeln an der Paul-Gerhardt-Schule Konzentrierter im Unterricht? Schüler in Meppen probieren Deskbikes aus Von Jana Probst | 08.07.2022, 10:35 Uhr

Die Schüler der 3b an der Paul-Gerhardt-Schule in Meppen können lesen, schreiben und rechnen und dabei gleichzeitig kräftig in die Pedale treten. Die Klasse wechselt sich auf zwei Schreibtischfahrrädern ab, die der Förderverein der Schule angeschafft hat. Wie wirkt sich das auf den Unterricht aus?