Eine Farbenpracht bestimmt die Szenen im Familienmusical „Simba , König der Löwen". FOTO: Willy Rave

Pfingstsonntag Premiere Afrikanische Savanne im Esterfelder Forst - „Simba, König der Löwen" Von Willi Rave | 18.05.2012, 06:01 Uhr

„Ruhe jetzt! Ich will nichts mehr hören“, ruft Iris Limbarth. Und augenblicklich wird es still hinter und vor der Meppener Freilichtbühne. „Toi, toi, toi“, sagt die Spielleiterin. Die Musik setzt ein. Und in der „afrikanischen Savanne“ tauchen Löwen, Gazellen und Gnus, Zebras, Büffel und Affen auf.