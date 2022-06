Mehr als 70 Kinder und zehn erwachsene Routiniers hat Regisseurin Iris Limbarth aufgeboten und dabei in bewährter Weise den jungen Hüpfern erfahrene alte Hasen zur Seite gestellt. Die Titelrolle ist mit der 17-jährigen Adina Abon hervorragend besetzt. Unbekümmert und mit sichtbarer Freude am Spiel nimmt sie auch die Zuschauer mit auf den „Traumflug“ ins Nimmerland. Den ausführlichen Premierenbericht lesen Sie am Samstag in Ihrer Tageszeitung.