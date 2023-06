Zur neuen Throngemeinschaft in Apeldorn gehören (von links) Sascha und Saskia Herok, Jürgen und Ulrike Wielage, Werner und Petra Brinkmann, König Peter mit Königin Angelika Koll, Thomas und Ramona Roling sowie Ludger und Melanie Klene. Foto: Schützenverein Apeldorn up-down up-down Schützenfest 2023 Peter Koll regiert als neuer Schützenkönig in Apeldorn Von Reinhild Wilmes | 21.06.2023, 17:29 Uhr

In Apeldorn wurde vom 17. bis zum 19. Juni Schützenfest gefeiert, beginnend mit dem traditionellen Preisschießen am Samstag und endend mit dem Krönungsball am Festmontag.