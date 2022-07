Ist auf Schützenfesten im Emsland sehr gefragt: Die Partyband Silvermoon. FOTO: Silvermoon up-down up-down Debatte um Ballermann-Hit Partyband aus Meppen will Lied Layla vorerst weiter spielen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.07.2022, 13:15 Uhr

Noch am Montag hat die Showband Silvermoon auf dem Schützenfest in Herßum den Ballermann-Hit Layla gespielt. Dieser ist wegen sexistischer Aussagen in die Kritik geraten. Die Band will das Lied vorerst aber weiter spielen. Auch Partyveranstalter Tobias Kemper aus Meppen sieht keinen Handlungsbedarf.