Als Chefarzt der Klinik für Neurologie im Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen behandelt Dr. Andreas Wellmer (rechts) auch Parkinson-Patienten. Künftig wird sich er sich über die Krankheit und ihre Behandlung innerhalb eines Netzwerkes von Experten austauschen. Foto: Krankenhaus Ludmillenstift Neurologen arbeiten zusammen Mehr Parkinson-Patienten: So bereitet sich das Ludmillenstift in Meppen vor Von Jana Probst | 01.04.2023, 16:19 Uhr

Auch im Emsland sind Hunderte Menschen von Parkinson betroffen - und weil die Gesellschaft immer älter wird, werden es in Zukunft wohl noch mehr werden. Das Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen will künftig mit anderen Experten zusammenarbeiten, um eine bestmögliche Behandlung zu bieten.