Mit dem Osterfeuer wird auch der Frühling eingeläutet. Im Emsland gibt es viele Vereine und Verbände, die zum Osterfeuer einladen. Symbolfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Meppen, Lingen, Papenburg Osterfeuer 2023 im Emsland: Hier finden sie statt Von Reinhild Wilmes | 06.04.2023, 11:50 Uhr

In vielen Orten im gesamten Emsland werden am Ostersonntag, 9. April, wieder die traditionellen Osterfeuer entzündet. In einigen Orten findet das Osterfeuer auch schon am Samstag statt.