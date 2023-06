Sie freuen sich auf „Kult am Turm“ und die Verlosung eines BMW Cabrios sowie einer Mofa für einen guten Zweck: Annette Timmer und die Vorstandsmitglieder der Kultblech-Szene und der Firmen, die sich um den Hauptpreis technisch und optisch gekümmert haben. Foto: Tobias Böckermann up-down up-down 9. bis 11. Juni 2023 in Meppen Oldtimertreffen „Kult am Turm“ hofft auf mehr als 1100 Autos Von Tobias Böckermann | 03.06.2023, 16:41 Uhr

Drei Tage, 1150 alte Autos, mehr als 4500 Besucher: Am zweiten Juniwochenende lockt das Festival „Kult am Turm“ wieder in den Funpark Meppen.