Auch dieses Jahr gab es bei „Kult am Turm“ im Meppener Funpark wieder hunderte Old- und Youngtimer rund um den alten Kühlturm zu bewundern. Foto: Picturepower / Scholz up-down up-down Im Funpark in Hüntel Oldtimer-Treffen „Kult am Turm“ 2023 in Meppen bricht alle Rekorde Von Daniel Gonzalez-Tepper | 10.06.2023, 15:45 Uhr

Vom Ford 15m über den Pontiac V8 bis zum Opel Commodore GS: Wer Autos, egal ob Oldtimer oder Youngtimer, hautnah erleben will, ist am Wochenende im Funpark in Meppen-Hüntel an der richtigen Stelle. Bereits am Samstag wurden alle Rekorde gebrochen, was die Anzahl der Fahrzeuge und der Besucher angeht.